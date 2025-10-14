缅甸诈骗园区猖獗 扫荡后仍持续扩张

afp_tickers

2 分钟

（法新社泰国美索14日电） 法新社调查发现，缅甸境内被指控诈骗全球数十亿美元的诈骗园区，在当局声称已将其根除的数个月后正迅速扩张。

泰国与缅甸边境米瓦迪（Myawaddy）周围戒备森严的园区内，新建物正如雨后春笋般拔地而起，卫星影像和法新社的无人机画面显示，许多建筑物上装设了亿万富豪马斯克（Elon Musk）旗下「星链」（Starlink）服务的碟形天线。

根据亚太网路资讯中心（APNIC）数据，星链服务在2月扫荡行动时还默默无闻，但从7月3日到10月1日，已成为缅甸每天最大的网路供应商。

美国国会联合经济委员会（Joint Economic Committee）告诉法新社，他们已开始调查星链与这些诈骗中心的关联；这个委员会有权传唤马斯克出面作证。

星链的母公司太空探索科技公司（SpaceX）未回应法新社的置评请求。

中国、泰国和缅甸在2月曾迫使保护这些诈骗中心的亲军政府缅甸民兵承诺「根除」这些园区。

他们从残酷的电话诈骗系统中解救了约7000人，其中大多数是中国公民。联合国表示，这个系统涉及强迫劳动和人口贩运。

许多受害者告诉法新社，他们遭到诈骗集团首脑殴打，并被迫长时间工作，这些首脑透过电话、网路和社群媒体诈骗全球受害者。