罗浮宫珍宝失窃 否认求助以色列情报公司协助调查

afp_tickers

3 分钟

（法新社巴黎20日电） 罗浮宫博物馆今天否认曾联系1家以色列情报公司，协助调查近日在馆内发生的珠宝失窃案。

总部位于特拉维夫的CGI集团告诉法新社，罗浮宫因CGI集团2019年成功协助德国1间博物馆追回失窃文物，因而向他们寻求协助。

CGI集团执行长那维（Zvika Naveh）向法新社表示：「罗浮宫破例委托我们协助查明涉案人员身分，并追回遭窃文物。」

不过，罗浮宫驳斥了这项说法。馆方说：「罗浮宫管理阶层否认此事。」并未进一步回应。

针对进一步询问，那维说，相关请托「是经由1名代表罗浮宫及包括保险公司的其他单位等中介机构提出的」。

罗浮宫管理阶层则坚称：「我们没有联络任何人。」

法国警方目前正追缉4名窃贼，他们在19日闯入罗浮宫，在短短7分钟之内窃走8件展品，包括法兰西皇帝拿破仑（Napoleon）时期和其他君主时期的珠宝。法国内政部长努涅斯（Laurent Nunez）说，这些收藏的「历史价值无可估算」。

2019年11月，德国东部城市德勒斯登（Dresden）的绿穹珍宝馆（Gruenes Gewoelbe）遭歹徒破窗闯入窃走多件合计含有4300多颗钻石的艺品，总值估计达1亿1300万余欧元（约新台币40亿3000万元），部分宝物由5名被定罪的嫌犯归还。

法新社当时联系绿穹珍宝馆所属的德勒斯登国家艺术收藏馆（Dresden State Art Collections）时，德勒斯登国家艺术收藏馆否认与CGI集团有任何合作。

那维则重申，无论罗浮宫或德勒斯登国家艺术收藏馆「怎么说都可以」，但他坚称公司确实收到两家博物馆的请托。

他以「保密」为由，拒绝透露细节，仅称请托「可能是由保险公司、保险公司律师、与博物馆有关的单位，有可能甚至是部会提出的」。