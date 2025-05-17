The Swiss voice in the world since 1935
登录

罗马尼亚民族主义总统候选人 决选前关脸书TikTok帐号

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社布加勒斯特17日电） 罗马尼亚民族主义极右派总统候选人西米昂（George Simion）今天表示，他将关闭自己的脸书和TikTok帐号，在竞争激烈的总统大选明天登场前，对「沉默日」表达尊重。

罗马尼亚宪法法院去年以俄罗斯介入总统大选为由，裁定首轮投票无效，并禁止胜出的极右翼候选人乔吉斯古（Calin Georgescu）参选。同属反建制派的西米昂将自己塑造成乔吉斯古的继承人，并在本月初的总统重选首轮投票中胜出，顺利挺进明天的决选。

在明天举行的决选中，身为美国总统川普（Donald Trump）粉丝并矢言「罗马尼亚优先」的西米昂，将对上亲欧盟的罗国首都布加勒斯特（Bucharest）市长达恩（Nicusor Dan），外界预期这场选举的竞争将非常激烈。

西米昂今天宣布，他将关闭自己拥有150多万粉丝的社群媒体帐号。

现年38岁的西米昂在脸书（Facebook）发文：「为了尊重沉默日（the day of silence），我将关闭这个社群媒体帐号。（我的）TikTok帐号已经关闭…我请求每个人都这么做。」

政治学家米斯科尤（Sergiu Miscoiu）将西米昂的行动形容为「烟雾弹」。

米斯科尤告诉法新：「西米昂透过这种手段，试图将自己塑造成尊重民主规范的政治家。事实上，TikTok和其他社群媒体上仍有数以千计的假帐号，持续传播有利西米昂的宣传。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
1 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

你所在的国家是如何治疗精神疾病的？

大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？

参与讨论
6
15 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
14
14 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团