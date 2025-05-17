罗马尼亚民族主义总统候选人 决选前关脸书TikTok帐号

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（法新社布加勒斯特17日电） 罗马尼亚民族主义极右派总统候选人西米昂（George Simion）今天表示，他将关闭自己的脸书和TikTok帐号，在竞争激烈的总统大选明天登场前，对「沉默日」表达尊重。

罗马尼亚宪法法院去年以俄罗斯介入总统大选为由，裁定首轮投票无效，并禁止胜出的极右翼候选人乔吉斯古（Calin Georgescu）参选。同属反建制派的西米昂将自己塑造成乔吉斯古的继承人，并在本月初的总统重选首轮投票中胜出，顺利挺进明天的决选。

在明天举行的决选中，身为美国总统川普（Donald Trump）粉丝并矢言「罗马尼亚优先」的西米昂，将对上亲欧盟的罗国首都布加勒斯特（Bucharest）市长达恩（Nicusor Dan），外界预期这场选举的竞争将非常激烈。

西米昂今天宣布，他将关闭自己拥有150多万粉丝的社群媒体帐号。

现年38岁的西米昂在脸书（Facebook）发文：「为了尊重沉默日（the day of silence），我将关闭这个社群媒体帐号。（我的）TikTok帐号已经关闭…我请求每个人都这么做。」

政治学家米斯科尤（Sergiu Miscoiu）将西米昂的行动形容为「烟雾弹」。

米斯科尤告诉法新：「西米昂透过这种手段，试图将自己塑造成尊重民主规范的政治家。事实上，TikTok和其他社群媒体上仍有数以千计的假帐号，持续传播有利西米昂的宣传。」