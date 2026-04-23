美三航舰打击群进驻中东 增强对伊朗战略压力

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（法新社华盛顿23日电） 美国军方今天表示，「布希号」（USS George H.W. Bush）航舰打击群已经抵达中东，使美国目前部署在这个地区的大型航舰数量增加至三艘，增强对伊朗战略压力。

负责中东事务的美军中央司令部（U.S. Central Command）在社群平台X上发文指出，「布希号」4月23日「在印度洋、属于美军中央司令部责任区内航行」，文中附上一张航舰甲板上停满战机的照片。

根据美军中央司令部的社群媒体贴文，第二艘「福特号」（USS Gerald R. Ford）航舰打击群今天在红海（Red Sea）执行任务，而第三艘「林肯号」（USS Abraham Lincoln）航舰打击群也部署在这个地区。

当第三艘美国航舰打击群部署至中东之际，正值美伊持续超过两周的停火期间。

「福特号」3月12日因船上洗衣间发生火灾，数周前驶往克罗埃西亚进行维修，目前这艘全球最大的航舰已重返作战任务。

「福特号」航舰打击群已在海上部署约10个月，其任务包括参与美国在加勒比海的行动，当时美军曾打击涉嫌走私毒品的船只、拦截受制裁油轮，并逮捕委内瑞拉领导人马杜洛（Nicolas Maduro）。

每艘航舰出动时，都会伴随规模庞大的支援舰队同行。（编译：徐睿承）