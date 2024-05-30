美仍未对乌开绿灯 外援武器却已被用于打击俄境内

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（法新社巴黎29日电） 各方呼吁西方松绑援乌长程武器禁止打击俄国境内的限制日盛，分析圈表示因忌惮俄国核武，西方对松绑援乌武器打击俄国境内仍投鼠忌器，但西方消息来源披露，其实西方援乌武器已好几次被拿来打击俄国本土。

未具名的几位西方消息来源披露，其实西方援乌武器已好几次被拿来打击俄国本土，大多是近日攻击俄国南部小镇克拉斯诺达尔（Krasnodar）。

法国军事历史学家哥雅（Michel Goya）表示，过去少有证据表明，提供致命武器的国家定然被拖进冲突。

法军中校退伍的哥雅告诉法新社：「莫斯科先前也声称不准碰2014年兼并自乌克兰的克里米亚。然而乌克兰用美援武器攻击后，什么事都没有。」

俄国2022年2月入侵乌克兰后，西方在应对时就一直顾忌冲突升温，一开始也都不情愿援乌长程飞弹、重型坦克与战机。军事专家们表示，虽然这些初期顾忌后来都被打破，但失去很多宝贵时间与时机。

哥雅说，国际法授权遭攻击的国家打击侵略方，前提是遵守人道法律，「事后回想，我们才恍然大悟若一开始就提供，能发挥更大效果」。

应否允许乌克兰拿西方援助武器直接攻击俄国境内，目前在美欧仍有歧见，美、德都不大愿意对乌松绑，担心被进一步拖入与俄国直接冲突。

俄国总统蒲亭28日警告，用西方援助武器打击俄国境内恐升高危机，还暗示俄国定会报复。

然而美国国务卿布林肯今天暗示，鉴于俄乌战况演变，美方正审酌让基辅用美援武器打俄国境内的想法。北约及英、法已表态支持。