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美企对抗摸鱼工具 富国银行开铡10多名员工

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（法新社华盛顿19日电） 美国银行业巨擘富国银行（Wells Fargo）近期以「假造键盘活动」为由解雇10多名员工，这凸显迷恋生产力的美国企业界正奋力遏止员工用「滑鼠抖动器」等小工具来装忙。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情后，混合式工作时代起飞，雇主会在公司配发的设备上，安装俗称打小报告软体（tattleware）或老板软体（bossware）等工具，来监控员工的工作效率。

一些员工则试图使用滑鼠移动器等工具来装忙。这些工具可以模拟游标移动，防止设备进入休眠模式且看起来有动作，实际上员工可能正在打瞌睡或洗衣服。

这种猫捉老鼠的游戏，在美国企业界引发更广泛的争论，那就是在远端工作蓬勃发展的情况下，萤幕使用时间和键盘打字是否为衡量生产力的有效标准。

彭博（Bloomberg）引述富国银行向金融监管机构披露的资讯报导，这些富国银行员工被控「假造键盘活动，造成积极工作的印象」，经调查后于上个月被解雇。

富国银行在声明中说，该公司「要求员工遵守最高标准，绝不容忍不道德行为」，但没有详细说明。

美国的多项调查显示，自COVID-19疫情爆发以来，监控桌面、追踪键盘输入，甚至是GPS定位系统等员工监视软体的需求激增。

根据哈佛商业评论（Harvard Business Review）报导，一家位于佛罗里达州的社群媒体行销公司在员工的装置上安装软体，每10分钟就会对员工电脑桌面截图。

这类监控导致一些员工试图装忙，实际上却没在做任何有建设性的事。TikTok和YouTube等影音平台上甚至出现一系列「教学」，教人如何在电脑萤幕上看起来很忙。

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