美伊宣布达成协议 各国反应一览

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（法新社巴黎15日电） 美国与伊朗交战近4个月后，双方今天稍早宣布达成终战协议，随后美国总统川普宣布荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）重新开放、美国解除海上封锁。以下是外媒整理各界回应。

●联合国

联合国（UN）秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）发言人表示：「秘书长欢迎美国与伊朗就一项和平协议达成共识，包括立即且永久停火、重启荷莫兹海峡以及后续谈判架构。这是和平解决冲突的关键一步。」

●法国

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）呼吁「立即且无条件重启荷莫兹海峡」，并表示法国和英国「已准备好提供支援」，巴黎也将支持「黎巴嫩恢复国家主权的坚定努力」。他补充说，协议「必须回应外界对伊朗核子与弹道飞弹计画的关切」。

●英国

英国首相施凯尔（Keir Starmer）表示，「现在必须恢复荷莫兹海峡航行自由不受阻碍」，并表示伦敦已准备好「协助执行扫雷任务」，同时强调英国一贯且坚定的立场是「伊朗绝不能拥有核武」。

●德国

德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）表示：「我对美国与伊朗达成协议表示欢迎，也祝贺（美国）总统川普与伊朗达成外交突破。这能为全球经济复苏和中东区域安全升级铺路。下定决心落实协议内容至关重要。」

●奥地利

奥地利总理史托克（Christian Stocker）说：「我呼吁相关各方确保这份备忘录迅速且全面执行，包括永久开放荷莫兹海峡，以保障国际法规范的航行自由。此协议为实现更安全稳定的中东开启谈判契机，我敦促各方以具建设性的方式参与其中，这包含处理伊朗核子与弹道飞弹计画。」

●日本

日本首相高市早苗表示，日本强烈期盼能「确实保障荷莫兹海峡的自由与安全航行，并就伊朗核子议题与其他相关事项尽快达成最终协议」。

●澳洲

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）说：「澳洲政府欢迎美国与伊朗达成的协议。澳洲长期呼吁局势降温和结束包含黎巴嫩在内的冲突。正如我们所说，战事持续愈久、影响就愈大。维持克制与具建设性的互动，对于避免局势再度升高和争取长久协议至关重要。」

●纽西兰

纽西兰总理卢克森（Christopher Luxon）表示，重启荷莫兹海峡「有助恢复稳定的贸易路线、使燃料顺利流通、以及带动我国经济持续发展」。

●土耳其

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）说：「我将美伊达成协议视为在我们区域建立和平与安定的重要进展，我对此表示欢迎。我郑重强调，协议签署之前必须避免可能推升（局势）紧张的言论、挑衅和行动，并对潜在破坏行为保持高度戒备。」

●欧盟

欧盟理事会（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）说：「我对华府与德黑兰稍早宣布的协议表示欢迎，期盼这场代价高昂的战争告终和荷莫兹海峡全面恢复航行自由。」

●卡达

卡达外交部表示，「全力支持所有旨在强化区域安全稳定的努力与计画」。