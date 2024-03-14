美众院对TikTok祭禁令 周受资吁用户捍卫权益

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（法新社华盛顿13日电） 美国众议院今天通过法案，要求短影音分享平台TikTok与中国母公司「字节跳动」切割、否则不得在美国营运。TikTok执行长周受资在法案通过后吁请美国的用户发声，捍卫自己的宪法权利。

周受资在社群媒体平台X上发布影音向TikTok用户表示，「我们相信我们可以共同克服这个问题…捍卫你的宪法权利，让你的声音被听到。」 美国众议院今天以压倒性多数通过法案，限期中国「字节跳动」公司在立法后6个月自短影音分享平台TikTok撤资，否则将禁止应用程式商店提供TikTok。

这项法案对TikTok来说是重大挫折，该应用程式在全球人气飙升，但也引发对其中国所有权及其可能屈从中国共产党的担忧。

TikTok有着许多热情的年轻用户，共和党与民主党冒着激怒关键年轻选票的风险在选举年通过此一禁令，着实让许多人惊讶。

共和党籍众议院议长强生（Mike Johnson）在法案表决后表示：「今天两党的投票表明国会反对共产中国试图监视和操纵美国人，同时也展现我们威慑敌人的决心。」

「我敦促参议院通过这项法案并将其送交总统，以便总统签署成为法律。」

但是在更谨慎的参议院中，该法案的命运尚不确定，有些人担心对一款拥有1.7亿美国用户的应用程式采取激烈行动的后果。 TikTok发言人说：「我们希望参议院能够考虑事实听取选民意见，意识到这对经济、700万间小企业，以及使用我们服务的1.7亿美国人的影响。」

参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）对此案仍不表态，只表示参院将在众院通过后，「审查」该法案。 TikTok执行长周受资正在华盛顿争取支持，试图阻止法案通过。 中国昨天警告，美国此举将「不可避免地反过来伤害美国」。外交部发言人汪文斌表示，「虽然美方从未发现TikTok威胁美国国家安全的证据，但并没有停止对TikTok的打压」，这是美方的「霸凌」。 另一方面，共和党议员同意此案可说是背离川普（Donald Trump）的异常取径。川普扬弃先前立场，改挺TikTok，声称禁止TikTok只会加强Instagram和Facebook所有者Meta的实力，而他认为Facebook是「人民公敌」。 TikTok坚决否认与中国政府有任何关系，并称已重组公司，以便美国用户个资留在美国并受到独立监督。