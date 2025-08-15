美俄阿拉斯加峰会前夕 川普誓言不受蒲亭威吓

（法新社安克拉治14日电） 备受瞩目的美俄高峰会将于明天登场，美国总统川普今天坚称他不会被俄罗斯总统蒲亭所威吓，并表示乌克兰将参与任何关于自身命运的协议。

蒲亭（Vladimir Putin）应川普之邀将于明天飞往美国阿拉斯加州，这是他自2022年下令全面入侵乌克兰造成数万人死亡以来，首度访问西方国家。

随着俄罗斯在战场有所斩获，克里姆林宫表示，这两位总统计划举行一对一会谈，这加剧了欧洲领袖的担忧，担心蒲亭将诱骗川普接受强加于基辅的协议。

川普在白宫向媒体表示：「我是总统，他不会跟我乱来。」

川普说：「在刚开始的2分钟、3分钟、4分钟或5分钟，我就会知道这场会谈会是顺利还是糟糕。」

川普说：「如果是糟糕的会面，那么很快就会结束，如果谈得顺利，我们将在不久的将来达成和平。」川普认为美俄高峰会的失败机率为25%。

川普过去曾表达对蒲亭的欣赏，在2018年的赫尔辛基高峰会上，他还似乎接受蒲亭否认美国情报指俄罗斯干预美国大选的说法，因此在会后面临排山倒海的批评。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）没有受邀参加阿拉斯加高峰会，他谴责这场会议是对蒲亭的奖励，并拒绝川普提出割让领土的呼吁。

川普承诺不会单独与蒲亭达成任何协议，并表示他希望与泽伦斯基举行三方高峰会，可能紧接在阿拉斯加高峰会后举行。

川普告诉福斯新闻电台（Fox News Radio）：「第2场会议将非常、非常重要，因为这将是他们达成协议的会议。我不想用『瓜分』这个词。但你知道，就某方面来说，这不是不好的词。」

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）向媒体表示，未来达成的任何协议都必须确保乌克兰的「安全保障」。