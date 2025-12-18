美全面封锁受制裁油轮 委内瑞拉坚称出口不受影响

（法新社卡拉卡斯17日电） 尽管美国总统川普宣布可能造成重创的封锁措施，委内瑞拉今天仍展现强硬姿态，坚称原油出口没有受到影响。

川普对委内瑞拉独裁左翼总统马杜洛（Nicolas Maduro）施加长达数月的军事与经济压力，他昨天宣布封锁所有进出委内瑞拉的受制裁油轮，让施压行动再度升级。

拥有全球最大已探明石油储量的委内瑞拉，对可能遭受更多痛苦的威胁不以为意，坚称一切照常运作。

委内瑞拉国营石油公司（PDVSA）表示：「原油与其副产品的出口作业如常进行。与PDVSA作业有关的油轮在完全安全的状态下持续航行。」

川普昨天表示，他将对「所有进出委内瑞拉的受制裁油轮实施全面封锁」。

他提到美国在加勒比海的大规模军事部署时，其中包括全球最大的航空母舰，警告「委内瑞拉已被南美洲史上集结规模最大的舰队给完全包围」。 今天，他重申美军不会「让任何不应通行的人通过」，并再次指控委内瑞拉夺走「我们所有的石油」。

他说：「他们夺走我们所有的能源权，夺走我们所有的石油，就在不久前，我们要把它拿回来。」他显然指的是委内瑞拉石油产业的国有化。

受封锁消息影响，伦敦早盘油价今天飙升。而在此一周前，美军才在委内瑞拉外海扣押一艘受制裁的油轮。

马杜洛与联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）举行电话会谈，讨论他所称的华府「升高威胁」，以及对「区域和平的影响」。

古特瑞斯敦促双方「保持克制、缓和紧张局势，以维护区域稳定」。

过去10年，在马杜洛日益强硬的统治下，委内瑞拉经济持续下滑，严重依赖石油出口。

川普的行动显然意在削弱马杜洛的国内支持，但委内瑞拉军方今天表示，他们「不会」被这些威胁「给吓倒」。

中国是委内瑞拉石油的主要市场。中国外交部长王毅在与委内瑞拉外长希尔（Yvan Gil）通话时，为卡拉卡斯当局辩护。

王毅说：「中方反对一切单边霸凌行径，支持各国捍卫自身主权与民族尊严。」