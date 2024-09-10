美共和党人散播海地人吃猫谣言 煽动移民恐惧

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（法新社华盛顿9日电） 美国共和党数名高层人士今天散播诋毁移民的谣言，称来到美国的海地人偷窃并吃掉宠物；此一阴谋论在共和党总统候选人川普于11月大选前挑起恐惧之际广为流传，当局已予澄清。

川普的竞选搭档范斯（JD Vance）与共和党籍国会议员、官员和网路红人散播一则源自俄亥俄州春田市（Springfield）毫无根据的谣言，使当地愈来愈多海地人口陷入美国总统大选核心争论。

联邦众议院司法委员会的共和党籍议员在社群平台X上写道：「保护我们在俄亥俄州的鸭子和小猫！」随文附上一张明显造假的图片，显示川普正在拯救一只白色鸭子和一只虎斑猫。

共和党籍联邦参议员克鲁兹（Ted Cruz）也在自己的X帐号上传两只小猫相拥的图片，图上写着「请投票给川普，免得海地移民吃掉我们」。

共和党人似乎利用这些明显带有种族歧视含意的谣言，来煽动对民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）的政治攻击，暗示她在3年多的副总统任期内没能控制非法移民。

移民在这场竞争激烈的大选中被视为关键议题，贺锦丽与川普明晚将展开两人之间的首度总统大选辩论，可能也是唯一一次。

部分右翼社群媒体帐号转传一则报导，内容称俄亥俄州一名女子疑似杀死并吃掉一只宠物猫。这名女子遭逮捕的影片被网红广为散播，但并无证据显示她与移民或海地社群有关。

春田市执法部门很快澄清这项阴谋论。警方透过声明表示，并无可信报告或具体说法指向有宠物遭移民伤害或虐待，也没有移民在市民家门口占地等非法活动的实例。

但这则假消息的传播一发不可收拾，已累积数以百万计浏览次数。近期支持川普的X平台老板马斯克（Elon Musk）也转贴了一些图片，他的帐号有1.97亿人追踪。

来自俄亥俄州的范斯在X上声称「海地非法移民耗尽社会服务，普遍在俄亥俄州春田市到处制造混乱」，还说「如今报导显示有人的宠物被一些不该待在这个国家的人掳走和吃掉」。

川普今天也在自创社群平台「真实社群」（Truth Social）发文说：「2万名海地移民被丢到俄亥俄州春田这座小镇。」

春田市的社会服务、学校和住房多年来备感压力，有些人认为移民是肇因之一。

主要的民主党人大多没有谈到宠物被偷的消息。