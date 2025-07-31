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美刚放行H20销中 中国官方就晶片安全约谈辉达

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（法新社北京31日电） 美国总统川普及其团队已决定允许辉达的H20晶片销中，但中国国家互联网信息办公室今天约谈辉达，要求就H20晶片漏洞后门安全风险问题进行说明，并提交相关资料，让H20销中蒙上不确定性。

中国国家互联网信息办公室（中国网信办）公告提到，近日辉达（Nvidia）晶片被爆出存在严重安全问题，美国议员此前呼吁要求美国出口的先进晶片必须配备「追踪定位」功能；美国人工智慧领域的专家也透露，辉达算力晶片「追踪定位」、「远程关闭」功能技术已成熟。

公告称，为维护中国用户网路、数据安全，依据「网络安全法」、「数据安全法」、「个人信息保护法」有关规定，网信办在31日约谈辉达，要求辉达就对中销售的H20晶片漏洞后门安全风险问题进行说明，并提交相关证明资料。

辉达2周前表示，公司正在向美国政府提出申请，要恢复将旗下H20图形处理器（GPU）销往中国，且美方政府已保证辉达很快将取得许可。

美国白宫国家经济顾问哈塞特（Kevin Hassett）29日也表示，总统川普和他的团队已经决定允许辉达的H20人工智慧（AI）晶片运往中国，以便在制造最佳晶片的竞赛中阻止中国超前。如今辉达面临中国官方约谈，让H20输中蒙上不确定性。

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