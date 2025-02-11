美副总统范斯出席巴黎AI峰会谈监管 剑指欧盟及中国

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（法新社巴黎11日电） 美国副总统范斯（JD Vance）今天在巴黎人工智慧行动高峰会（AI Action Summit）上提醒欧洲盟邦不要过度监管AI产业，还要中国勿运用AI科技进一步巩固权力。

范斯在法国首都巴黎大皇宫（Grand Palais）向全球领袖和科技业负责人说：「过度监管AI领域，可能会扼杀一个正要起飞、具颠覆性的产业。」

他点名批评欧盟的「数位服务法」（Digital Services Act），称此法「制定有关删除内容、监管所谓错误讯息的大量法规」。他说，这些法规给美国科技巨擘带来不公平的负担。

范斯也暗批中国，称几个「独裁政权」正在寻求利用AI来加强控制海内外公民。

范斯说：「与他们合作意味着将你的国家束缚在一个独裁主人身上，而这个主人正试图渗透、挖掘和夺取你的资讯基础设施。」

范斯并提及「由专制政权大量补贴和出口」的「廉价技术」。这指的是中国广泛销售到国外的监控摄影机和5G行动网路设备。

这次峰会由印度总理莫迪（Narendra Modi）与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）共同主持，印度将主办下届峰会。

就在范斯发言的数分钟前，莫迪呼吁「全球集体行动，以建立维护我们共同价值、因应风险、建立信任的治理体系和标准」。

马克宏则在范斯发言后发表讲话。他说，全球性的规范「连同创新与加速，是允许AI到来并延续的基础」。这番说法似乎是在反驳范斯。

包括中国、法国、德国、印度在内，共有60个国家签署巴黎峰会宣言，同意AI在「国际架构」下保持「开放、包容、透明、道德、安全、可靠」是优先事项。英国、美国并未签署宣言。