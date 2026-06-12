美加强施压古巴能源产业 制裁国营石油公司

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿11日电） 美国今天宣布对古巴主要的国有石油公司实施制裁，加强对古巴能源产业的施压。此举已使古巴陷入瘫痪。自1月以来，仅有一艘来自俄罗斯的油轮成功抵达。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）在声明中表示：「今天，我将对古巴国有石油瓦斯公司（CUPET）实施制裁，该公司的关键资产多年前是从美国业主手中非法徵收而来。」

此举禁止与美国相关的公司和个人与古巴石油公司进行任何金融交易。该公司控制着古巴原油田的开采，以及炼油与分销业务。

古巴政府昨天表示，重创该岛的美国石油封锁行动，正阻碍联合国分发170个货柜的人道援助物资。

在华府透过军事行动罢黜委内瑞拉当时的总统马杜洛（Nicolas Maduro）后，美国总统川普于1月切断了主要供应国委内瑞拉对古巴的石油供应。

川普表示，他希望结束古巴超过60年的共产统治，并威胁说如果其他国家向古巴提供援助，将同样施加制裁。

这项封锁措施，加上美国扩大制裁惩罚与古巴政府往来的公司，加剧了古巴超过一个世代以来最严重的经济与能源危机。

近日哈瓦那部分地区一次停电长达30小时，食品、自来水和药品的供应也日益短缺。