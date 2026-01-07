美国会大厦事件满5年 政治分歧纪念活动各表立场

（法新社华盛顿6日电） 2021年1月6日美国国会大厦暴动事件今天满5年，在华府，部分获总统川普（Donald Trump）赦免的参与者再度踏上当年路线，民主党人士则重启听证会，试图追究总统责任。

这场周年纪念凸显美国社会在国会大厦袭击事件上的高度分歧：一方在官方调查报告支持下认定这是一场意图推翻选举结果的暴力行动；另一方则将其描述为一场遭到不正当「非法化」的抗议活动。

联邦众议院民主党领袖杰福瑞斯（Hakeem Jeffries）今天在社群平台X发文表示：「5年前的今天，激烈暴民残酷袭击美国国会大厦，目的是推翻一场自由且公正的选举。我们绝不允许极端分子粉饰他们的叛国行径。」

民主党阵营今天在国会大厦内举行非正式听证会，邀请警察、前议员以及亲身经历暴力的人士作证。随后，他们在殉职员警家属参与下，举行烛光守夜活动。

与会者强调：「当川普赦免叛乱分子，让攻击我们警察的这些人逍遥法外时，我们与第一线应变人员站在一起。我们会确保你们那天的牺牲不被遗忘，也绝不会忘记在这起事件中逝去的生命。」

另一方面，在国会大厦外，川普支持者沿着2021年游行路线再走了一遍，队伍中包括极右翼「骄傲男孩」（Proud Boys）有关人士。

今天现场约有200人，仅为2021年示威人数的一小部分，游行者戴着川普标志性的红色「让美国再伟大」（Make America Great Again）帽子，高举要求「为1月6日受审者伸张正义」的标语。

来自德州的塔米．杰克森（Tami Jackson）表示，她是为「纪念那天失去生命的人」前来集会，她的丈夫布莱恩（Brian）则形容部分暴动者为「烈士」。

两方今天各自举办的纪念活动，反映出美国全面性的政治对立：民主党指控川普煽动袭击，意在推翻选举结果；共和党则否认这一说法，转而强调维安漏洞并批评司法部。