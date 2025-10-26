美国军舰抵千里达 升高施压委内瑞拉

afp_tickers

（法新社千里达及托巴哥共和国西班牙港26日电） 华府对毒枭和委内瑞拉总统马杜洛升高施压之际，一艘美国军舰今天抵达千里达及托巴哥共和国，将在邻近委内瑞拉的海域进行联合演习。

千里达及托巴哥共和国23日宣布美军驱逐舰格雷夫利号（USS Gravely）即将抵达的消息，这艘军舰现已停靠首都西班牙港（Port of Spain），预计30日前将停留在这个加勒比海小国，期间美国陆战队一支分遣队将与当地防御部队进行联合训练。

这项演习是美国总统川普对拉丁美洲贩毒集团升高军事行动其中一环，尤其针对马杜洛（Nicolas Maduro）。美军已摧毁至少10艘据称走私毒品的船只，造成至少43人死亡，川普同时威胁将对委内瑞拉疑似贩毒集团展开地面攻击。

去年成功连任却遭外界普遍质疑舞弊的马杜洛指责美国「捏造战争」，目的是为了将他推翻。

双方僵持不下的局面24日急剧升温，五角大厦下令全球最大航空母舰福特号（USS Gerald R Ford）对这个区域进行部署。川普也已授权中央情报局（CIA）对委内瑞拉采取行动。

千里达及托巴哥本身就是加勒比海毒品交易的枢纽，如今也被美国打击疑似运毒船的行动波及。

家属表示，本月中旬一艘自委内瑞拉出发的船只遭遇袭击，导致两名千里达男子丧生。其中一人的母亲坚称儿子是渔夫，不是毒贩。当局尚未证实两人死讯。