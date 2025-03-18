美国削减全球卫生资金 WHO警告危及数百万人性命

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（法新社日内瓦17日综合外电报导）世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞今天敦促华府重新思考大幅削减全球卫生资金的行动，警告突然断炊将威胁数以百万计民众的性命。

谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）警告，光是中断全球人类免疫缺乏病毒（HIV，即爱滋病毒）计画就会导致「超过1000万例HIV新增病例及300万例HIV相关死亡病例」。

他向媒体表示：「我们要求美国重新考虑对全球健康的支持。」

美国总统川普今年1月重返白宫后，除了让美国退出世卫组织，还决定冻结几乎所有对外援助，包括对增进全球健康的庞大援助。

美国向来是提供最多援助的国家，突然改变立场让整个人道援助圈子陷入混乱。

谭德塞警告，削减透过美国国际开发总署（USAID）与美国疾病管制暨预防中心（CDC）向各国提供的直接资金将产生庞大冲击。

他说，多年来对抗从HIV、麻疹到小儿麻痹症等一系列疾病的努力将立即遭受巨大损失。

谭德塞说：「由于缺货、延迟交货或缺乏资金，疟疾诊断检测工具、药品与杀虫剂处理过的床用蚊帐等供应现在出现严重中断。」

他说：「过去20年来，美国一直是对抗疟疾的最大双边捐助国，协助预防约22亿起病例与1270万起死亡病例。」

「如果中断情况持续下去，光是今年我们就可能新增1500万起疟疾病例与10万7000起死亡病例，让过去15年取得的进展化为乌有。」

他说，HIV的情况也是雷同，美国对抗HIV倡议「总统爱滋病紧急救援计画」（PEPFAR）的所有资金几乎停止，已导致「超过50国的HIV疗法、检测与预防服务立即中断」。

他说：「现在有8个国家的抗爱滋病毒治疗受到严重干扰，药物将在未来几个月用罄。」

谭德塞也指出结核病防治工作受到冲击，警告已有9个国家通报「结核病药物的采购与供应链出现问题，危及结核病患者的性命」。

谭德塞说：「过去20年来，美国对结核病服务的支持协助挽救近8000万条性命。」他说：「那些成果也面临风险。」

在疫苗方面，他同时强调，仅由美国资助、由700间以上实验室组成的世卫组织「全球麻疹与德国麻疹网络」（Global Measles and Rubella Network）「面临立即关闭」的风险。

他说，「这发生在可能最糟的时刻，在麻疹卷土重来时」，并指出麻疹疫苗过去50年来拯救了近9400万人的生命。

谭德塞赞扬华府「多年来慷慨解囊」，并说「当然…（美国）有权决定支持哪些计画、支持到什么程度」。

但他说，「美国也有责任确保，如果要撤回对各国提供的直接资金，必须是以有序且人道的方式进行，让他们能够找到替代的资金来源」。

他说：「如果美国决定不恢复对各国的直接资助，我们要求美国与受影响国家进行对话，以便拟定计画，从仰赖美国资金过渡到更能长期维持的解决方案，避免会造成生命损失的干扰。」