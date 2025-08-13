The Swiss voice in the world since 1935

美国副总统范斯访英格兰乡村　当地人举不欢迎标语

（法新社英国查尔伯里12日电） 美国副总统范斯（JD Vance）今天访问英格兰西南部乡村地区与家人度假时，数十名运动人士与当地人发起抗议活动。

约60人聚集在科兹窝地区（Cotswolds）查尔伯里镇（Charlbury）示威，高举包括「回家」、「不欢迎派对」与「滚开」等标语。

通往范斯下榻地点附近村庄的道路通常清幽宁静，如今却布满英国警察与美国维安人员，受到游客欢迎的部分乡村地区道路与步道也封锁起来。

阻止川普联盟（Stop Trump Coalition）成员艾特金森（Jake Atkinson）在集会上向法新社表示：「科兹窝民众今天聚集在这里是要告诉范斯，他在这里不受欢迎。」

共同主办者艾特金森说，美国总统川普的移民与加萨战争等政策，令当地人群起愤慨。他说，这个反川普联盟也将发起行动反对这位美国总统。川普9月将在英国进行国是访问。

今天稍早，一辆显示范斯迷因照片、看起来显目又庞大的黑色厢型车，行经查尔伯里镇古色古香的乡村小屋与蜿蜒街道。

75岁的查尔伯里镇居民强生（Lou Johnson）说：「我们想让他尝尝他在白宫对待（乌克兰总统）泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）的滋味。」他指的是泽伦斯基2月在华府记者会上受到的冷淡待遇。

范斯上周展开他在英国的度假行程，与英国外交大臣拉米（David Lammy）会面，拉米在他位于伦敦东南方肯特郡（Kent）志奋领（Chevening）的乡村别墅接待范斯。

媒体报导也提到，范斯之后将访问苏格兰。川普上月在他的苏格兰高尔夫度假村待了5天。

当地居民说，范斯下榻的村庄迪恩（Dean）周围有大量维安人员进驻，令他们感到意外。

身为摄影师的53岁当地居民波尔（Phil Ball）说：「如果有人在科兹窝度假，你不会想到他们需要由20辆车组成的车队，通往整个村庄的道路都被他们占用。」

他说：「这造成混乱且有点令人意外。」

来自附近威特尼市（Witney）的艺术家道森（Victoria Dawson）说，当地人之所以抗议，是为了「反对我们认为不道德的人…跟着川普一起对全球造成巨大伤害的人」。

她又说：「由于范斯来到这里，每个地方的道路突然封闭，到处都是警察。我们没有预期到、也不接受这种情况。」

