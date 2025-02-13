美国国际开发总署遭冻结 拉美恐数百万人受影响

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（法新社波哥大13日电） 观察人士和非政府组织表示，美国总统川普冻结开发援助计画，很快便造成拉丁美洲仰赖美国资金的计画陷入瘫痪，这些计画主要在打击毒品贩运和贪腐、改善饥荒及不平等情况。

这些观察人士和非政府组织表示，川普（Donald Trump）对美国国际开发总署（US Agency for International Development，USAID）开刀，将使数以百万计的人受到影响。USAID处理许许多多医疗救援计画。

根据美国政府对外援助数据网站Foreignassistance.gov资讯，2023年USAID在拉丁美洲与加勒比海地区拨款约17亿美元（约新台币557亿元），这些资金是提供给非政府组织、公共机构与联合国救命计画的援助。

位于哥伦比亚波哥大（Bogota）的安地斯大学（University of the Andes）国际合作专家杜克（Juana Garcia Duque）指出，如果没有这些资金，「许多计画将断炊，许多员工将被解雇，许多社区将受影响」。

杜克指出，对一些中美洲国家来说，情况「更为严峻，因为它们的经济在很大程度上依赖这些外部资源」。?