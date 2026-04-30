美国委内瑞拉关系融冰 7年来首架直航班机飞抵卡拉卡斯

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（法新社卡拉卡斯30日电） 在美国推翻委内瑞拉左翼领导人马杜洛（Nicolas Maduro）近4个月后，7年来第一架从美国直飞委内瑞拉的班机今天降落在委国首都卡拉卡斯。

这架由美国航空（American Airlines）子公司「特使航空」（Envoy Air）执飞的班机在当地时间下午1时15分（格林威治标准时间17时15分）左右，抵达迈格狄亚国际机场（Maiquetia International Airport）。

飞机于上午10时26分（格林威治标准时间14时26分）从佛州迈阿密（Miami）起飞，不到3小时后便顺利降落在卡拉卡斯。

历经多年紧张关系后，美国已与委内瑞拉恢复外交往来，飞机旅客名单包括几位将与委国政府人员会面的华府高官，而就在几个月前，这样的情景实难想像。

其他乘客中，现年44岁、在委内瑞拉拥有家人和事业的瓦雷萨诺（Claudia Varesano）表示，过去她经常往返两国，但必须忍受冗长的转机时间，「3小时的航程会拖成8个小时」。

美国航空在拉丁美洲拥有庞大航网，1987年开航委内瑞拉，但随着美国等国家认定马杜洛胜选不具合法性，美、委关系恶化，美航于2019年停飞委国。

国务院目前仍持续呼吁美国人前往委内瑞拉应三思，主因当地犯罪问题普遍，但国务院3月已解除对所有旅行的全面警示。