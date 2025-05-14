美国威州法官杜根 涉庇护无证移民遭起诉

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（法新社华盛顿13日电） 美国联邦大陪审团今天指控威斯康辛州法官杜根（Hannah Dugan）涉嫌对移民局干员隐瞒1名移民。

杜根先前已被控协助此无证移民逃避逮捕而遭拘留。她的被捕引发民主党人强烈批评，有些共和党人则予以赞扬。

美国总统川普自1月入主白宫后兑现其竞选承诺，全面打击无证移民。川普此举已导致与一些法院发生冲突，法院认为川普的措施并未遵循正当程序。

现年66岁的密尔瓦基郡（Milwaukee County）巡回法官杜根，上个月因涉妨碍公务罪被捕，如果罪名成立将面临最高5年监禁，此案引起全美轩然大波。

杜根被控在得知移民暨海关执法局（Immigration and Customs Enforcement）干员与其他联邦官员试图在走廊拘捕1名墨西哥籍人后，协助此人逃离法庭。

美国司法部长邦迪（Pam Bondi）为逮捕杜根辩护，并警告那些可能窝藏非法移民的人：「我们会找到你们。」

起诉书描述这起4月发生在杜根法庭的事件，当时联邦干员欲逮捕移民佛罗雷斯－鲁伊斯（Eduardo Flores-Ruiz）时，法官「明显不安，并表现出对抗与愤怒的态度」。佛罗雷斯－鲁伊斯现年30岁，面临轻罪指控。

起诉书称，杜根护送佛罗雷斯－鲁伊斯，让他使用陪审团成员专用的门离开法庭，防止干员接触他。

本案刑事起诉书指出，佛罗雷斯－鲁伊斯逃出法院大楼，但在试图逃离执法人员时被捕。

杜根是于2016年被选为法官，预计在15日举行的庭讯上拒绝认罪。