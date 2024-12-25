美国打击外国假讯息机构停止运作

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（法新社华盛顿24日电） 美国国务院今天表示，一个负责追踪外国不实资讯的主要政府机构已经停止运作，因国会未能延长资金支持，而该机构多年来饱受共和党批评。

美国国务院辖下于2016年设立的全球参与中心（Global Engagement Center）已于昨天关闭。此时，追踪宣传行动的官员和专家警告，俄罗斯和中国等美国的对手可能发起不实资讯行动的风险正日益增加。 被问及全球参与中心关闭后，其员工及正在进行的计画将如何处里时，美国国务院在声明中表示：「国务院已与国会就后续措施进行磋商。」

全球参与中心每年预算为6100万美元（约新台币20亿元），员工约120人。这个机构关闭后，使国务院8年来首次没有专门负责应对来自美国对手不实资讯的单位。 上周美国国会通过的最终版跨党派联邦支出法案，删除了延长全球参与中心资金的措施。

全球参与中心长期以来一直受到共和党议员监督，他们指控该机构在审查和监视美国公民。

这个机构还受到美国亿万富豪马斯克（Elon Musk）抨击，2023年他指控全球参与中心是「美国政府审查和媒体操控的罪魁祸首」，并称该机构「对民主造成威胁」。 全球参与中心领导人对此做出反驳，强调他们的工作对于对抗外国宣传行动至关重要。 马斯克曾强烈反对原来的预算案，该法案本来会继续提供全球参与中心资金，尽管法案没有明确提到这个机构。马斯克是总统当选人川普的顾问，且被任命负责新成立的政府效率部（DOGE），专门负责削减政府开支。