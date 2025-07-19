美国拒接受世卫防疫改革 称侵犯主权

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（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普的政府今天表示，美国拒绝接受世界卫生大会针对世界卫生组织（WHO）的疫情应对而在去年对国际卫生条例所做的修改，理由是这些变更侵犯美国主权。

川普（Donald Trump）今年1月20日重返白宫后，立即展开让美国退出世卫的程序。然而美国国务院表示，国际卫生条例（International Health Regulations）的新措辞仍对美国具有约束力。

国际卫生条例为世卫对抗疾病的种种行动提供法律框架。世界卫生大会（World Health Assembly）去年在瑞士日内瓦召开会议时通过一系列修改，包括声明「致力于团结与平等」，方式是成立1个新组织来研究开发中国家未来遇到紧急情况时会有哪些需求。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）与卫生部长小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）今天发表联合声明，表示这些修改「恐怕会对我国关于制定卫生政策的国家主权造成不当干涉」。

他们说：「我们一切行动都将以国人为首要考量，我们不容接受侵犯美国人言论、隐私和个人自由的国际政策。」

两人还指出，修改后的条例「未能适当解决疫情期间世卫易受政治影响力和审查干预的问题，最明显是来自中国」。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）则在社群媒体平台X发文表示：「美国决定拒绝接受这些修改，令我们感到遗憾。」他强调成员国的主权不会受到影响，世卫无法强制要求封城或类似措施。

各国最晚明天可就国际卫生条例的修改提出异议。英国和澳洲的保守派人士与疫苗怀疑论者已积极宣传反对意见，两国目前皆由左倾政党执政。