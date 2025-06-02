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美国指责违反关税协议 中国严词拒斥

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（法新社北京2日电） 中国今天「严词拒斥」美国关于其违反全面关税协议的指控，目前两大经济强权间的紧张关系有再次升高的迹象。

北京和华盛顿上个月在日内瓦举行高层会谈后，同意在90天内相互大幅削减高额关税。

但华盛顿高层上周指责中国违反协议，美国商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）接受采访时表示，北京以「缓慢速度」执行协议。

中国今天对此予以反击，称美方「诬告陷害，无理指责中国违反共识，严重违背事实」。

中国商务部在声明中表示：「中方坚决拒绝这些无理指控」，将「坚定维护自身权益，真诚落实共识」。

中国商务部指出，自日内瓦会谈以来，华盛顿「接连端出一连串针对中国的歧视性限制措施」。

它列举美方对人工智慧晶片出口管制、限制晶片设计软体销售，以及撤销中国在美学生签证等措施。

「我们敦促美方与中方同向而行，立即纠正错误，共同维护日内瓦贸易谈判达成的共识。」

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）在哥伦比亚广播公司（CBS）政论节目「面对全国」（Face the Nation）访谈中表示，中国目前确实扣住一些协议中同意释出的稀土，究竟是体制出问题还是故意这么做，要等川普及中国国家主席习近平谈过后才知道。

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