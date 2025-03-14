美国挺巴示威者闯纽约川普大楼 警察逮98人

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（法新社纽约14日电） 数以百计的犹太示威群众今天占领纽约川普大楼（Trump Tower），声援巴勒斯坦人与被拘留的巴勒斯坦学生运动人士哈里尔。

这群示威群众穿着印有「犹太人呼吁停止向以色列提供武器」（Jews say stop arming Israel）字样的红色T恤，在这栋曼哈顿摩天大楼内抗议超过1个小时。总统川普的家族企业总部设于此处，这里也有他的私人住所。

这栋大楼也是川普2015年乘坐金色电扶梯下楼，首度宣布参选总统时的地方，当时的画面令人印象深刻。

警方表示，他们依非法侵入等罪名逮捕98人，这些抗议群众举着「犹太和平之声」（Jewish Voice for Peace）团体的旗帜游行。

这个团体显然让保全人员和警察措手不及，他们高喊「打击纳粹而非学生」，指的是川普镇压涉及挺巴抗议活动的外籍学生。

警察在川普大楼门前的古驰（Gucci）店铺前，将被逮捕的抗议人士送上巴士，包括一辆经过改装的城市巴士，同时上空也有一架无人机盘旋。

在曼哈顿另一侧的哥伦比亚大学（Columbia University），校方已宣布对去年在反对以色列对加萨战争的示威活动期间占领校园建筑的学生，祭出「停课多年、暂时撤销学位与开除」的处置。

这份简短声明没有提供进一步细节，例如有谁遭到处置，但不到一周前，川普政府才删减拨给哥伦比亚大学4亿美元联邦资金，指控哥大未充分解决反犹太主义问题。

此外，几天前，最近从哥大毕业、身为抗议领袖之一的哈里尔（Mahmoud Khalil）才遭移民当局逮捕。

川普政府已采取行动撤销哈里尔的绿卡，指控他领导「与（巴勒斯坦武装组织）哈玛斯（Hamas）一致的活动」。哈玛斯2023年10月7日攻击以色列，引发了加萨战争。

哈里尔遭逮捕引起川普政府批评者和言论自由倡议者的愤怒，包括一些政治右翼人士，他们说此举对言论自由产生寒蝉效应。