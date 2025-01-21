美国政府效率部刚成立 川普政府面临诉讼

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（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普今天签署行政命令，成立由亿万富豪马斯克执掌的「政府效率部」，美国最大的联邦政府雇员工会今天就此对川普提出诉讼。

川普宣誓就任美国第47位总统的几分钟后，美国政府雇员联合会（American Federation of Government Employees）与非营利组织「公众」（Public Citizen）便在华盛顿地区法院提起诉讼。

川普责成全球首富马斯克（Elon Musk）削减数以十亿计美元的联邦政府支出。川普还任命身价亿万的企业家拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）与马斯克一同领导政府效率部，但据报导拉马斯瓦米决定退出，选择竞选中西部俄亥俄州州长。

川普与马斯克声称可能可节省2兆美元，但大多数专家认为，如果关键的社会服务或福利没有大幅削减，这不太可能成真。

代表约80万名联邦雇员的美国政府雇员联合会在诉讼中表示，希望确保政府效率部（Department of Government Efficiency, DOGE）遵守联邦谘询委员会的要求。

美国政府雇员联合会与「公众」提出的诉状称：「川普先生要求政府效率部提供的建议与指导是全面性且具有重大影响的。」

这份诉状又提到：「政府效率部的成员目前不代表一般美国人的利益，但却将建议削减保障健康、福利、消费者财务和产品安全的政府机关与计画的开支。」

美国政府雇员联合会表示，联邦法规授权政府「成立与运用委员会或工作小组，针对各种主题向民间部门徵询意见与建议」。

但美国政府雇员联合会又说，这些法规「设置了各种保护措施，以防它们在联邦决策过程中变成推动私人利益的工具」。

「这些保护措施包括要求谘询委员会在所代表的观点上保持公平平衡、他们不会秘密开会，并且让纪录和工作成果开放公众检视。」

美国政府雇员联合会敦促法院阻止政府效率部在遵守联邦规定之前充当谘询委员会。

除了美国政府雇员联合会外，数个其他监察机构与公共利益团体今天也就政府效率部对川普提出诉讼。