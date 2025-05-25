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美国政府禁哈佛大学招外籍生 川普发文力挺政策

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（法新社华盛顿25日电） 美国总统川普今天发文，为其政府禁止哈佛大学（Harvard University）招收外国学生的举措辩护；该禁令已被法院裁定暂停，并遭哈佛大学痛批违法。

川普于社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文：「为何哈佛不说明，他们有将近31%的学生来自外国，而这些国家，有些对美国根本不友好，既不为他们学生的教育出钱，也从未打算这么做。」

川普还指出：「我们想知道那些外国学生是谁，这要求很合理，毕竟我们给了哈佛数以十亿美元的资金。但哈佛一点也不想说清楚。」

美国国土安全部部长诺姆（Kristi Noem）本月22日撤销哈佛大学招收外国学生的权利，让数千名学生以及他们带来可观收入来源的前景陷入未知数。

诺姆上个月曾警告，若哈佛大学不交出外籍生签证持有者的「非法与暴力活动」相关纪录，就会禁止该校招收外国学生。

但在哈佛大学提告要求「停止政府的独断、反覆无常、非法和违宪行动」后，一位法官迅速裁定暂停此措施。

白宫正从多方面严厉整顿美国各大学，理由是政府要遏制失控的反犹主义，并撤销目标在于解决少数族群历史压迫的多元化计画。

川普政府也已采取行动，对于参与反对加萨走廊（Gaza Strip）战争抗议活动的外国学生，不仅指控他们支持巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas），还撤销签证并驱逐出境。

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