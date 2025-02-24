美国演员工会奖 「秘密会议」夺最佳卡司奖

afp_tickers

3 分钟

（法新社洛杉矶23日电） 美国演员工会奖今天举行颁奖典礼，在好莱坞颁奖季压轴的奥斯卡金像奖登场前1周将最大奖颁给「秘密会议」，「巴布狄伦：摇滚诗人」的提摩西夏勒梅则爆冷登上影帝宝座。

美国演员工会奖最大奖是最佳卡司奖，地位相当于「最佳影片奖」，得奖者揭晓后，参加演出「秘密会议」（Conclave）的雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）、史丹利图奇（Stanley Tucci）、约翰李斯高（John Lithgow）和伊莎贝拉罗塞里尼（Isabella Rossellini）开心上台领奖。

鉴于这部片不久前也在英国影艺学院电影奖（BAFTA awards）大放异彩，如今再获美国演员工会奖加持，有可能在美国时间3月2日登场的奥斯卡颁奖典礼一举拿下最佳影片奖。

今晚盛会最让人跌破眼镜的，莫过于「巴布狄伦：摇滚诗人」（A Complete Unknown）的提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）抱走最佳男主角奖殊荣。

今天之前，「粗犷派建筑师」（The Brutalist）的亚卓安布洛迪（Adrien Brody）几乎包办今年颁奖季各大典礼的影帝奖，如今杀出了提摩西夏勒梅这个程咬金，代表着奥斯卡奖颁奖典礼当天还可能再爆冷门。

黛咪摩儿（Demi Moore）今天以「惧裂」（The Substance）抱回最佳女主角奖，她上台时说，表演「改变了我的生命，因为它让我有了意义，有了目的，也有了方向，因为我从小独自打拚，没有人生的蓝图」。

老牌女星珍芳达（Jane Fonda）今天获颁终身成就奖时，将大多时间花在疾呼好莱坞「抵抗」目前的美国政治状态。

她警告：「很多人会因为眼下的情势，以及即将来临的事而受到重创。」

她虽然没有直接提到美国总统川普的名字，但点出塞巴斯汀史坦（Sebastian Stan）在电影「狂人法则」（The Apprentice）中扮演川普的表现。

珍芳达把目前局势与1950年代的麦卡锡主义（McCarthyism）相比较。她说：「今天，记得一件事是有帮助的…好莱坞负隅顽抗。」