美国白人至上恐怖组织首脑被捕

afp_tickers

3 分钟

（法新华盛顿9日电） 美国官员今天表示，两个白人至上主义组织的首脑被捕，因他们遭控使用称之为Terrorgram的线上论坛意图挑起种族战争，并策动袭击犹太人、移民和LGBTQ族群。

司法部长贾兰德（Merrick Garland）透过声明表示：「今天的起诉书指控被告领导一个跨国恐怖组织，该组织致力于攻击美国的关键基础设施，锁定我国的公职官员，并执行致命的仇恨犯罪，这一切都是以暴力的白人至上主义意识形态为名。」

根据起诉书，洪柏和艾利森利用加密的Telegram平台宣扬白人至上主义意识形态，藉由称之为Terrorgram Collective的论坛与跟随者沟通。

起诉书指出，两人宣扬暴力和恐怖主义的信念，是引发种族战争、『加速』政府垮台，以及白人民族国家兴起的必要手段。

洪柏和艾利森据称于2019年加入Terrorgram，2022年另一名首脑被捕后成为该组织首脑。

起诉书称，追随者被引导相信藉由「犯下促进白人至上加速主义的袭击」，就能成为「圣人」。

目前至少有两起攻击案与Terrorgram有关联。一名18岁男子上个月12日在土耳其一座清真寺外持刀杀伤5人，并将过程在网路上直播，另一起攻击案发生在2022年10月，当时有两名男子在斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）一间同性恋酒吧外遭人开枪击毙。

起诉书指出，洪柏和艾利森还制定了一份「高价值暗杀目标」名单，当中包括一名美国联邦参议员、一名美国地方法院法官和一名前美国检察官，以及多位州官员和私人企业领袖。

若是所有指控皆成立，洪柏和艾利森将面临最高220年徒刑。