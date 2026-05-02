美国祭新一轮制裁 古巴称构成集体惩罚

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（法新社哈瓦那1日电） 古巴今天表示，美国总统川普对古巴祭出的新制裁构成「集体惩罚」；与此同时，古巴在五一劳动节举行大规模游行，群众在美国驻哈瓦那大使馆外高喊「保卫祖国」。

川普曾谈及有意接管古巴，这个国家距佛罗里达州仅145公里，自1959年斐代尔．卡斯楚（Fidel Castro）领导共产革命以来，几乎持续受到美国贸易禁运影响。

今天晚间，川普在佛罗里达州向一群听众表示，美国将「几乎立即接管」这座加勒比海岛屿。

川普今天发布一道行政命令，表示将对涉及古巴各经济领域的人士实施制裁，而古巴经济主要由政府主导。

古巴外交部长罗德里格斯（Bruno Rodriguez）表示，最新制裁构成对古巴民众的「集体惩罚」。

他在社群平台X以英文发文表示：「我们坚决反对美国政府最近采取的单方面胁迫措施。这些行动再次表明其意图对古巴人民施加集体惩罚。」他同时以西班牙文发布声明，称这些制裁「非法」且「滥权」。

川普的行政命令指出，这些措施针对的是已知「在古巴经济的能源、国防与相关物资、金属和矿业、金融服务或安全部门，或在古巴经济中任何领域从事或曾从事相关活动的人士」，以及被认定涉及「严重侵犯人权」或贪腐的古巴官员。

古巴原本就陷入经济停滞，华府1月实施燃料封锁后，情势更加恶化，至今只有一艘俄罗斯油轮运抵古巴。物资供应短缺与停电已成常态，曾是古巴最赚钱产业的观光业也大幅萎缩。

今天的新制裁是在五一劳动节庆祝活动期间生效，在古巴总统狄亚士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）与前革命领袖劳尔．卡斯楚（Raul Castro）率领下，哈瓦那有大批群众游行到美国大使馆，高喊「保卫祖国」的口号。