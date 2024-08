美国称川普团队遭骇客攻击 伊朗应负责

(法新社华盛顿19日电) 包括联邦调查局等美国安全机构今天表示,川普竞选活动最近遭到骇客攻击,幕后黑手是伊朗。

由美国国家情报总监办公室(Office of the Director of National Intelligence, ODNI)、联邦调查局(Federal Bureau of Investigation, FBI)、网路安全和基础设施安全局(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA)发表的声明证实川普竞选团队本月稍早的说法,也就是它可能成为伊朗骇客的攻击目标。

安全机构表示:「我们观察到伊朗在本次选举中的活动日益激进,特别是涉及针对美国公众的影响与针对总统竞选的网路行动。」

安全机构认为德黑兰试图影响2024年的美国总统大选,「这些包括了最近报导、危害前统川普竞选的活动,(情报界)将它归咎于伊朗。」

美国将于11月5日举行总统大选,川普和竞争对手贺锦丽(Kamala Harris)的竞选团队都表示,他们最近几周遭到了网路攻击。美国科技公司也表示,他们发现了这类攻击。 美国安全机构今天的声明指出,情报界「相信」伊朗在2次政治竞选中都使用社会工程和其他方法来针对特定个人,并且这些尝试「目的是希望影响美国选举的过程」。

川普的竞选团队8月10日表示遭到骇客攻击,并指责「外国消息来源」散布内部通讯纪录与竞选伙伴范斯(J.D. Vance)的档案。

川普竞选团队发言人张(Steven Cheung)在声明中表示,这些文件是从敌视美国的外国来源非法取得,目的是要干扰2024年的大选,并在民主过程中制造混乱。 川普竞选团队暗示伊朗是这些骇客攻击的幕后黑手,新闻媒体Politico报导指出,他们已收到一位拒绝透露身分消息人士所发来的电子邮件,内容包含竞选资料,特别是有关川普副总统人选范斯(J.D. Vance)的审查研究。 川普竞选团队发言人本周引用微软(Microsoft)的一份报告,宣称伊朗骇客6月向涉入总统竞选的一名高级官员发送一封鱼叉式网路钓鱼电子邮件。

贺锦丽的竞选团队8月13日也表示遭到外国骇客攻击,但没有说明哪个国家可能是幕后黑手。

贺锦丽的竞选幕僚向媒体表示:「7月,联邦调查局通知竞选法律和安全团队,我们成为外国势力影响行动的目标。」

根据网路巨人Google发布的安全威胁报告,一个名为APT42的骇客组织对以色列和美国的知名个人和组织进行了攻击,对象包括政府官员和竞选相关人员。APT42与伊斯兰革命卫队(Islamic Revolutionary Guard Corps)素有往来。