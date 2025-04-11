美国第2艘航舰抵达中东

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（法新社华盛顿10日电） 美国军方今天表示第2艘航空母舰已经抵达中东。

美军在当地几乎每天都对伊朗支持的叶门叛军青年运动（Huthi）发动空袭。

美国中央司令部（US Central Command）在社群平台X贴文表示，配有F-35C匿踪战机的核子航舰卡尔文森号（USS Carl Vinson），目前在当地与航舰杜鲁门号（USS Harry S. Truman）共同执行任务，贴文中并附上战机自2艘航舰起飞的影片。

美国国防部上周宣布，将把美国在中东的航空母舰数量增加到2艘。美军曾在3月对青年运动发动新一波空袭，以消除此武装团体对当地民用航运与军舰所形成的威胁。

美国国防官员9日表示，自3月15日以来，美国已攻击青年运动在叶门的控制区域内100多个目标，包括指挥与控制设施，以及武器制造与储存地点。

尽管发动空袭，青年运动仍持续宣称攻击美国船只与以色列。青年运动自2015年以来控制叶门大片区域，且与由沙乌地阿拉伯领导的联盟交战，此联盟支持国际公认的叶门政府。

青年运动自2023年年底起以航运作为攻击目标，声称是为声援加萨走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人。当年10月，巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）发动猛烈攻击，以色列随后展开军事行动，加萨走廊受到重创。

青年运动发动的攻击导致船只无法通过苏伊士运河（Suez Canal），许多公司被迫绕道非洲最南端，增加不少开支。苏伊士运河这条重要航线承担全球约12%的航运量。

美国最早在拜登执政时期开始对青年运动发动攻击，总统川普上周誓言将持续对叛军采取军事行动，直到他们不再对航运构成威胁为止。