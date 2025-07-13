美国谈成贸易协议屈指可数 恐使川普交易撮合招牌失色

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（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普重返白宫后旋即推动他重塑美国与全球贸易格局的长期愿景，包括关税威胁。不过，美国与他国迄今达成的贸易协议屈指可数，恐使川普善于交易撮合的招牌失色。

以善于交易撮合着称的地产大亨川普（Donald Trump），推动带有惩罚意味的激进关税策略，他的政府预估这些措施可能「在90天内促成90项贸易协议」。

不过，美国迄今仅和英国、越南达成贸易协议，若加上与中国谈成暂时降低冲突的框架协议，总共是3件。

对等关税暂缓期于9日届满前后，包含欧洲联盟（EU）及日本在内数十个经济体，在未与美国达成协议下接获关税函，被通知输美货物适用的关税税率。

不过，在大限届满的前几天，川普宣布关税暂缓期延后至8月1日。

这是他自4月初公布关税措施后第二度延长暂缓期限，使得代表「川普总是临阵退缩」（Trump Always Chickens Out）的「TACO理论」，再次受到部分华尔街交易者热烈欢迎。

该理论强调川普倾向在市场反应不佳时取消政策。

身为川普贸易团队一员的美国财政部长贝森特（Scott Bessent），据说他在缓徵关税一事上扮演要角。

但TACO标签激怒川普，他8日坚称暂缓期限一直是8月不变。他在内阁会议中表示：「我并未做出改变，也许这需要澄清一下。」

川普上周致函20多国领袖，包含日本、韩国及印尼，说明各国销美商品需要课徵的关税税率。他写说：「我们邀请各位参与美国非凡的经济，这是目前为止全球最大的市场。」

他也致函欧盟、加拿大、墨西哥及巴西，告知关税税率。

美国智库外交关系协会（CFR）贸易政策研究员马纳克（Inu Manak）认为，这些关税函「似乎是川普对抗TACO标签的一种方式」。

马纳克告诉法新社：「他（川普）想展现出他不只是延后暂缓期限，而是来真的。他可能对于未能达成一系列贸易协议感到沮丧。」