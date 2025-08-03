美国贸易代表：新关税基本上已定

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（法新社华盛顿3日电） 美国贸易代表葛里尔在今天播出的访谈中表示，美国关税的新税率「基本上已定」，几乎没有空间立即就此磋商。他同时为总统川普出于政治动机而对巴西实施的关税措施辩护。

川普运用关税作为美国经济实力的工具，已对包括欧洲联盟在内的数以十计经济体制定税率10%到41%不等的关税，定7日开徵。

葛里尔（Jamieson Greer）在哥伦比亚广播公司（CBS）节目「面对全国」（Face the Nation）于今天播出的预录访谈中指出，这些税率「未来这几天内」不太可能调整。

他指出：「许多这些税率是根据协议定出，有些协议已经宣布、有些没有，其他的端视我们与该国贸易逆差或顺差的程度。」

「这些关税税率基本上已定。」

他同时表示，无庸置疑，一些贸易部长「希望进行更多讨论，看看他们能够如何以不同的方式与美国合作」，但是「从这些税率我们现在真正地看到总统关税计画的轮廓」。

川普7月31日公布8月7日起对数以十计贸易伙伴实施的新关税税率。

其中南美最大经济体巴西的税率被大幅提高，其对美出口面临50%关税，尽管诸如飞机、橙汁等一长串关键产品得以豁免。

川普毫不掩饰承认是因为政治盟友、巴西前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）遭到起诉而对巴西祭出惩罚，称波索纳洛案为「猎巫」。

葛里尔表示，川普为地缘政治目的而运用关税作为工具之举并无不寻常之处。

与此同时，白宫经济顾问哈塞特（Kevin Hassett）虽然表示与一些美国贸易伙伴的谈判下周可望继续，但是他赞同葛里尔对关税所作评估，表示大部分税率「或多或少已经确定」。

他在国家广播公司新闻网（NBC News）节目「会晤新闻界」（Meet the Press）被主持人维尔克（Kristen Welker）问到，如果金融��场出现负面反应时，川普是否可能调整税率。

哈塞特回答：「我会排除这种可能性，因为这些都是最终协议。」