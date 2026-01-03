美国逮马杜洛 川普示警哥伦比亚总统：最好小心点

afp_tickers

2 分钟

（法新社棕榈滩3日电） 美国今天对委内瑞拉发动「大规模打击」，逮捕并带走委国总统马杜洛及其妻子后，川普在记者会警告哥伦比亚总统「最好小心点」，并暗示古巴也可能面临美方更强施压。

川普（Donald Trump）今天在佛罗里达州海湖俱乐部（Mar-a-Lago）举行记者会时谈到，美国已准备好对委内瑞拉发动第二波攻势，但可能没有必要付诸行动。

他表示：「根据我们的新国家安全战略，美国在西半球的主导地位将不再受到质疑。」

川普还说在能够进行安全、适当且审慎交接之前，美国将负责治理委内瑞拉。

当记者问及这么做如何符合「美国优先」方针，川普回应：「我们希望与友好邻国为伍、生活在稳定环境中并确保能源充足。那个国家拥有丰富能源，保护这些资源至关重要，因为我们自己也有需求。」

川普也在记者会警告哥伦比亚总统裴卓（Gustavo Petro）「最好小心点」（watch his ass），两人近几个月屡次针锋相对。

川普说道：「他正在制造古柯硷，并把这些东西送进美国，所以他最好小心点。」

川普也指出，古巴可能成为美国在拉丁美洲地区更广泛政策讨论的一部分。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）随川普出席记者会时谈到：「如果我是住在（古巴首都）哈瓦那（Havana）的政府官员，我至少会感到有点担忧。」