美国防部人事地震再一波 赫格塞斯幕僚长卡斯伯离职

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（法新社华盛顿24日电） 美国国防部最近高阶人事异动频繁，1名高级官员今天表示，国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）的幕僚长卡斯伯（Joe Kasper）即将离职。

这名高级官员表示：「卡斯伯将继续担任川普总统的特别政府雇员（SGE），负责国防部特殊专案」。他也补充说：「赫格塞斯部长感谢他（卡斯伯）持续的领导与促进美国优先政治议程所做的工作。」

卡斯伯的离职是五角大厦重要职缺异动的最新一例，这其中包括传与卡斯伯发生冲突的3名官员，他们上周因泄密事件接受调查而遭停职。

遭停职的前高级顾问塞尔尼克 (Darin Selnick)、卡德威（Dan Caldwell）与卡洛尔 (Colin Carroll) 20日以共同声明反击，内容称五角大厦官员「对我们的人格进行了毫无根据的抹黑」。

他们3人在社群媒体发布的联合声明中表示：「目前，我们仍未被告知究竟因何被调查，以及调查是否仍在进行中，或者是否真的有所谓的『泄密』调查。」

前五角大厦新闻秘书尤约特（John Ullyot）20日也严词批评，称「五角大厦一个月来极度混乱」。

尤约特写道：「川普总统对高层官员的问责态度一向强硬。有鉴于此，很难想像国防部长赫格塞斯还会继续留任。」

这波人事异动正值赫格塞斯面临新丑闻之际，据传他使用加密通讯软体Signal讨论美国对叶门的攻击，但对象是妻子或其它非相关人士。

白宫迄今仍力挺赫格塞斯，就在几周前，报导称赫格塞斯还在另一次于Signal的聊天中分享有关攻击叶门叛军青年运动（Houthis）的细节，且误将一名记者加入群组。