美国首季GDP恐现放缓或衰退 反映关税生效前进口飙升

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（法新社华盛顿30日电） 美国今天将出炉的国内生产毛额（GDP）数据预期将呈现经济成长急遽滑降，甚至可能出现衰退，反映美国总统川普全面性关税上路前，进口飙升的情况。

穆迪分析公司（Moody’s Analytics）经济师柯雅（Matt Colyar）告诉法新社：「和去年第4季相比，将会是相当大幅的放缓。」

美国今天将公布第1季GDP数据，正值川普1月20日重返白宫以来，上任第101天。

川普上任后宣布一连串关税措施，并于3月公布将自4月初对主要贸易伙伴加徵全面性关税的计画，以重塑美国的贸易关系。

这些关税措施引爆金融市场卖压，推升市场波动率至2019冠状病毒疾病（Covid-19）以来最高水准，造成投资人恐慌。

乔治华盛顿大学（George Washington University）经济学教授辛克雷（Tara Sinclair）告诉法新社：「通常，政府的政策不会改变那么多，尤其是总统上任百日内。但这次情况不同。」

「我认为很明显有急遽的政策变化，这些变化正直接削弱经济。」

根据商务部数据，美国去年经济成长2.8%。分析师普遍预期，今年经济成长将放缓，但仍将维持在2%左右。

而在川普重返白宫推出一连串新关税后，许多分析师大幅下修美国经济成长预估。高盛（Goldman Sachs）、摩根大通（JPMorgan）和摩根士丹利（Morgan Stanley）等华尔街巨擘甚至预测，美国第1季经济将出现萎缩。

美国第1季经济即使未出现萎缩，分析师预测放缓的幅度也会很可观。

穆迪分析的经济师柯雅说：「我们的预估值偏高，是0.5%。」

根据市场观察网站Briefing.com，市场分析师平均预估美国首季GDP折合年率扩张0.4%，大幅低于2024年第1季的2.4%。

分析师告诉法新社，美国经济一旦如预期放缓，很大程度上是因为消费者和企业赶在关税生效前抢先进口的关系。

乔治华盛顿大学教授辛克雷指出：「这波进口激增，显然是因为人们试图抢在关税生效前采购，这完全是针对总统政策的直接回应。」

德州圣玛丽大学（St Mary’s University）副教授罗曼（Belinda Roman）指出，除了关税的影响，GDP数据还可能描绘出「非常复杂的情况」。

罗曼指出，就业数据表现优于预期，显示「显然有些尚未反映在数据里的变化正在发生」。

「我认为（经济）可能会有小幅萎缩。但这可能会被近期就业增加的现象抵销」。

她说：「我认为第2季和第3季可能会浮现更多的负面影响，因为经济反应需要一段时间，不会立即显现。」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）