美国马里兰州巴尔的摩大桥倒塌 州长宣布进入紧急状态

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（法新社华盛顿26日电） 美国马里兰州巴尔的摩市凯伊桥今天被货轮撞上后倒塌，导致民众及车辆掉入水中，有两人已获救，救援人员正搜寻多达7人，州长摩尔（Wes Moore）已宣布该州进入紧急状态。

法新社报导，闭路电视拍到的惊人画面显示，一艘货轮撞上一根凯伊桥（Francis Scott Key bridge）桥墩，以致由钢材建成的整个桥身坠入帕塔普斯科河（Patapsco River）里。

当时可看到桥梁路面上显然闪着车辆灯光，在桥梁开始一节一节弯曲倒塌时，桥身第三节悬臂一度往上翘，接着掉入水中。

巴尔的摩消防局（Baltimore Fire Department）主管卡特莱特（Kevin Cartwright）告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「据我们了解，当桥梁倒塌时，可能有一台车辆、一辆重型货车，或是一台如重型货车大小的车辆在桥上。」

巴尔的摩警官沃利（Richard Worley）表示，这起事故「完全没有恐怖主义和蓄意作案的迹象」。

大桥是被一艘悬挂新加坡国旗、长约289公尺的货轮DALI号所撞。DALI号管理公司Synergy Marine Group在网路发布声明表示，船员无人受伤。

凯伊桥座落于巴尔的摩市东南方，横跨帕塔普斯科河，长度达2.6公里，有4个车道，自1977年开通以来，每年有逾1100万台车辆通过。

根据马里兰州交通局（Maryland Transportation Authority）网站，这座桥梁是以美国国歌「星条旗之歌」（The Star-Spangled Banner）作词者凯伊（Francis Scott Key）命名。

据信，凯伊于1814年曾坐在这座桥的附近地点，目睹了英军炮火轰炸麦亨利堡（Fort McHenry），启发他写下诗歌「保卫麦亨利堡」（Defence of Fort M’Henry）。美国国歌歌词即取自这首诗。