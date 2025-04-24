美国12州对川普提出诉讼 控未经国会批准徵关税

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（法新社洛杉矶23日电） 美国12个州今天联合提出诉讼，挑战总统川普政府的关税措施，主张总统不得在未经国会批准下徵收关税。

亚利桑那州检察长梅斯（Kris Mayes）在声明中表示：「川普总统疯狂的关税计画不仅是经济上的轻率之举，还是非法的。」

除了亚利桑那州，民主党执政的明尼苏达州、纽约州、俄勒冈州和其他州也加入提告行列。另外，加州一周前也提出类似的诉讼。

川普在他第2个总统任期内引发市场动荡，藉由所谓的「解放日」（Liberation Day），宣布对许多国家徵收新关税，彻底颠覆数十年以来的自由贸易政策。

川普对中国额外徵收145%的进口关税，北京则对美国商品徵收125%的关税予以回应。川普今天告诉记者，他正在努力「与中国达成公平协议」。

在此同时，川普也对其他贸易伙伴加徵10%关税，并威胁会祭出更严厉的关税。

12州在今天提起的诉讼中主张，川普援引的1977年法律不允许他动用紧急措施徵收关税，这项权力根据宪法应属于国会。

这项诉讼指出，「总统声称有权以任何他认为省事的紧急理由，对任何他选择进口美国的商品加徵高额且变动不定的关税，已颠覆宪政秩序，并对美国经济带来混乱。」

川普则表示，其保护主义政策将有助制造业就业机会回流美国。

梅斯说：「无论白宫怎么说，关税就是一种税赋，终将转嫁给亚利桑那州消费者。」

「纽约时报」（The New York Times）今天报导，川普的支持率在第2任期头3个月稳步下降，本周跌至44%的低点。

民主党人趁机大做文章，指他的政策对民众荷包造成冲击。

加州州长纽松（Gavin Newsom）上周称，川普的关税政策是「美国史上最严重的自摆乌龙事件」。