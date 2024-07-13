美大选将至 Meta解除川普脸书IG帐号限制

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（法新社华盛顿12日电） 脸书（Facebook）母公司Meta今天表示，将取消对美国前总统川普脸书和Instagram（IG）帐号实施的限制。

2021年1月6日川普的支持者闯入国会大厦，Meta隔天以川普在社群媒体上赞扬他们的行为为由，宣布无限期暂停川普的帐号。

Meta去年2月恢复川普的帐号，但表示将会监看川普的贴文是否再有违规情形，若再违反规定，会再度停权1个月至两年。Meta今天取消这些限制。

Meta在部落格发文写道：「在评估我们允许政治表达的责任时，我们认为美国人民应在相同基础上，得以听取总统候选人的意见。」

声明又说，美国总统候选人「与脸书和Instagram所有用户一样，仍应遵守相同的社群守则，包括目的在防止仇恨言论和煽动暴力的政策」。

川普也曾被禁止使用社群平台推特（Twitter）和影片平台YouTube。推特后来改名为X。

虽然这些限制在去年取消，川普目前主要仍以自创社群平台「真实社群」（TRUTH Social）发文。

川普的脸书帐号约有3400万个粉丝，内容包括最初在「真实社群」上发布的讯息、造势大会的邀请讯息，以及他的竞选影片等。（译者：纪锦玲）