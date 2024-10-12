美媒披露内部文件 指TikTok重视流量更甚用户健康

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（法新社纽约11日电） 美国一家公共广播电台今天披露的内部文件显示，短影音应用程式TikTok团队发现了其平台对年轻用户造成的有害影响，却限制预防性措施以避免流量下滑。

美国13州和华盛顿特区联合控告TikTok伤害年轻用户的心理健康，诉状包含这些文件，这些文件在肯塔基州检察长发出的传票中被提及。

文件揭示TikTok知道其平台的卖点和推荐演算法，这种演算法会提供彷佛永无止尽的短影音。

一名未具名的TikTok主管指出，有必要「弄清」这款应用程式对「睡眠、饮食、房内走动和直视某人」的影响。

肯塔基公共广播电台（Kentucky Public Radio）在州法官下令从公开纪录中移除这些文件之前重建了内部通讯纪录。

这桩诉讼指称，TikTok的研究发现，一名用户看了260支影片后，可能会对这个平台上瘾。

TikTok的研究还发现，「欲罢不能的使用」与「丧失分析能力、记忆成形、语境思考、对话深度、同理心，以及焦虑增加」等负面精神健康效应有关。

虽然TikTok已推出限制年轻用户观看萤幕时间的功能，包括家长控制和一小时休息时间，但文件显示，母公司「字节跳动」（ByteDance）尽管知道这些功能效果有限，仍未试图改善这些工具。

一名TikTok专案经理写道：「我们的目标不是减少（用户）花费（在平台上的）时间」。

对此，TikTok回应说，公开法院密封的资讯「非常不负责任」。

TikTok并表示：「很遗憾地，这项控诉只挑出一部分误导性引述，用过时的文件断章取义，歪曲我们对社区安全的承诺。」