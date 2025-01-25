美媒：川普无预警开除17名独立督察长

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（法新社华盛顿24日电） 根据华盛顿邮报，美国总统川普今天晚间开除至少12名政府部门督察长，这是川普第2个任期上任不到1周内的最新人事大调整。纽约时报则报导有17名督察长无预警遭撤换。

「华盛顿邮报」（The Washington Post）引述匿名知情人士说法报导，至少有12个联邦机构独立督察长收到白宫人事主管透过电子邮件发出的立即解职通知。

督察长扮演监督角色，藉以发现和阻止政府员工的舞弊、浪费和滥用职权。

他们负责调查政府员工违反法律、法规和道德标准的行为，并审查合约、财务和员工绩效。

华盛顿邮报指出，受到川普开除行动影响的联邦机构包括国防部、国务院、内政部、能源部、环保署和社会安全局（Social Security Administration）。

华盛顿邮报引述一名遭开除督察长的话报导：「这是一场大规模的屠杀。无论川普现在派谁上任，都会被视为忠诚的拥护者，这会破坏整个系统。」

华盛顿邮报还指出，被开除的大多数人都是川普在第1个总统任期所任命。

「纽约时报」（The New York Times）引述3名匿名知情人士说法，有17名督察长被开除。一名消息人士说，司法部的督察长未在其中。