美媒：白宫核协议提案交伊朗 称「可令人接受」

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（法新社华盛顿31日电） 美国媒体今天报导，华府方面已交给伊朗一份核协议提案，白宫称该提案「可令人接受」，而且符合德黑兰当局的「最佳利益」。

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，阿曼外长今天访问伊朗首都德黑兰期间，交给他「美国提案的部分内容」。

「纽约时报」（The New York Times）报导，白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）说道：「特使魏科夫（Steve Witkoff）已交给伊朗政权一份详细且可令人接受的提案，接受该提案符合伊朗的最佳利益。」

纽约时报引述知情官员的说法指出，这份提案是分项条列一连串重点，而非完整的草案内容。

美方提案要求伊朗停止所有铀浓缩活动，并提议成立一个生产核能的区域组织，成员将包含伊朗、沙乌地阿拉伯、其他阿拉伯国家及美国。

联合国（UN）核监督机关「国际原子能总署」（IAEA）近来的报告提到，伊朗近几个月大幅增加高浓缩铀产量。

伊朗与美国已经举行5轮会谈，寻求达成新协议，以取代德黑兰当局过去跟几个大国签署的核协议，美国总统川普（Donald Trump）已在2018年第1次总统任期间退出该协议。