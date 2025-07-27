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美密西根州沃尔玛持刀攻击 警方称为随机攻击

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（法新社华盛顿26日电） 美国中西部密西根州一家连锁折扣卖场沃尔玛（Walmart）今天发生持刀伤人事件，造成至少11人受伤。警方表示，这似乎是一起随机攻击。

大特拉维斯郡（Grand Traverse County）警长谢伊（Michael Shea）在记者会上表示，嫌疑人已经被捕。

谢伊谈到特拉维斯市（Traverse City）这起攻击事件时说：「根据我们目前掌握的资讯，这似乎是随机行为。」

谢伊说：「受害者并非预谋犯案。」还说这名密西根州居民嫌疑人显然是单独犯案。

芒森医疗中心（Munson Medical Center）在声明中说，有6名受害者情况危急，5名伤势严重。

当地媒体引述警方消息报导，3名受害者正在接受手术，受害者包括6名男性和5名女性。

密西根州长惠特梅尔（Gretchen Whitmer）表示，已就这一「可怕的消息」和执法部门联系。

目击者马特尔（Julia Martell）告诉「纽约时报」（The New York Times），她听到尖叫声，看到一名男子持刀跑过卖场的药局区。

30岁的马特尔还目睹3人被刀刺伤，「到处都是血」。

谢伊表示，这起持刀伤人事件最初发生在卖场收银台附近。他提及这起暴力事件说，「这在我们这个地区很罕见」。

特拉维斯市位在密西根州第一大城底特律西北约410公里处，由于邻近密西根湖（Lake Michigan）在内的五大湖（Great Lakes），成为热门旅游景点。

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