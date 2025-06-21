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美将在靠近中东地区部署第3艘航舰

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（法新社华盛顿20日电） 美国海军官员今天说，福特号航舰打击群将于下周前往欧洲，成为第3艘更接近中东的美军航舰。在中东地区，以色列和伊朗正互相攻击。

以色列上周对伊朗发动前所未见的空袭，美国总统川普说，他正在考虑是否要加入以色列对伊朗的战斗。

海军官员说：「福特号航舰打击群（The USS Ford Carrier Strike Group）将于6月24日早上从美国维吉尼亚州的诺福克（Norfolk）基地出发，前往美国欧洲司令部（US European Command）负责区域执行定期部署。」

卡尔文森号航舰打击群（The US Carl Vinson carrier strike group）从年初以来一直在中东活动，参与针对伊朗支持的叶门叛军青年运动（Houthi）的空袭行动。

美国国防官员已证实，美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）下令尼米兹号航舰打击群（The Nimitz Carrier Strike Group）前往中东，称此举是要「维持我们的防御态势，保障美国人员的安全」。

川普19日说，他将在未来两周内决定是否加入以色列对伊朗的打击行动，并提及有机会透过谈判结束冲突。

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