美将多个拉美贩毒集团列为全球恐怖组织

(法新社华盛顿19日电) 根据今天发布的联邦通知,美国已将委内瑞拉黑帮「阿拉瓜火车」、墨西哥毒枭「西纳罗亚集团」和另外6个源于拉丁美洲的贩毒集团列为「全球恐怖」组织。

这是川普政府加强打击国内帮派成员,以及将无证或犯罪移民驱逐出境的最新举措。

川普在1月20日重返白宫首日签署一项行政命令,为这类举措建立一套流程,并称这些贩毒集团「对国家安全构成的威胁超出传统组织犯罪」。

扩大恐怖分子名单赋予美国政府更多打击这类组织的能力。

墨西哥担心美国将以此为藉口,在墨国领土打击这些毒枭,有些共和党议员一直呼吁当局这么做。

除了阿拉瓜火车(Tren de Aragua)和西纳罗亚集团(Sinaloa Cartel),美国政府认定为恐怖组织的还包括源于萨尔瓦多的国际犯罪集团MS-13、墨西哥毒枭海湾集团(Gulf cartel)、哈里斯科新世代(Jalisco New Generation Cartel)、东北集团(Cartel of the Northeast)、新米却肯家族(New Michoacan Family)和联合贩毒集团(United Cartel)。

美国国务卿卢比欧(Marco Rubio)发布公告指出,这些团体中的个人是「已经或试图以恐怖主义行为威胁美国国民安全或美国国家安全、外交政策或经济的外籍人士」。

川普1月走马上任后,旋即宣布美国南部边境进入国家紧急状态,并矢言将驱逐「数以百万计」移民。

他主张,这些集团正在向美国输入大量危险非法毒品,并涉及勒索、偷渡移民和其他暴力犯罪。

川普将边境安全作为2024年总统大选的核心议题,他经常使用爆炸性语言将委内瑞拉移民称为暴力罪犯,并指控各国清空监狱,将杀人犯和其他罪犯送到美国。(译者:刘文瑜/核稿:张晓雯)