美德州洪患增至27罹难 夏令营27童失联

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（法新社德州韩特5日电） 美国德州近日豪雨引发毁灭性洪灾，造成至少27人罹难，搜救人员今天持续搜寻一处河滨夏令营失踪的27名女童，然而气象预报指出接下来还会有更大雨势。

德州克尔郡（Kerr County）警长莱沙（Larry Leitha）表示：「目前为止，我们已经撤离超过850名未受伤民众、8名伤患，并已找到27名罹难者。」他还说，罹难者中有9名孩童。

德州克维市（Kerrville）市府官员莱斯（Dalton Rice）指出，有数以百计人员投入搜救行动，许多人使用直升机执行任务。

这场洪患始于昨天，好几个月的雨量在几个小时内降下，导致瓜达鲁普河（Guadalupe River）水位在短短45分钟内暴涨8公尺。

美国国家气象局（National Weather Service）警告接下来还会有更多极端豪雨，圣安东尼奥（San Antonio）西北方一带将有「局部灾难性」暴洪。

今天在克维市，以往平静的瓜达鲁普河变得湍急，混浊的河水挟带大量漂流物。

现年61岁的当地居民马蒂内兹（Gerardo Martinez）说：「光是一天就下了平常一整年的雨量。」

他还提到：「水淹到了树的顶端，大约10公尺吧…车辆、一栋栋房子都顺着河水冲走了，真的惨不忍睹。」

市府官员莱斯今天表示，发生洪灾的克尔郡有27名参加神秘营（Camp Mystic）基督教夏令营的孩童仍下落不明。

美国媒体援引家属说法报导，失踪者中有2名女孩已经身亡。