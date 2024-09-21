美总统大选开始提前投票 贺锦丽谈堕胎批川普伪君子

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（法新社亚特兰大20日电） 美国首批选民为11月激烈紧张的总统大选提前投票之际，民主党总统候选人贺锦丽今天炮轰她的对手川普与共和党，称他们在堕胎议题上是「伪君子」。

副总统贺锦丽（Kamala Harris）发表她开始竞选以来迄今最犀利的演说之一，批评川普（Donald Trump）让兵家必争的乔治亚州实施堕胎禁令，造成两名妇女死亡。

贺锦丽在乔治亚州亚特兰大的造势活动上说：「然后，这些伪君子想要开始谈这如何符合妇女与儿童的最大利益。嗯，你们当时在哪里？在谈到照顾美国妇女与儿童时，你们在哪里？你们跑去哪里了？他们怎么敢？」这番谈话赢得主要是女性观众的掌声。

自两个月前取代总统拜登成为民主党候选人以来，贺锦丽就一直针对她所称的「川普堕胎禁令」穷追猛打。

川普竞选期间一再吹嘘，他任命的3位最高法院大法官为2022年推翻全国堕胎权铺路。

自那之后，至少有20个州全面或部分实施堕胎限制，而乔治亚禁止大多数怀孕6周以上的堕胎行为。

贺锦丽今天带领群众高喊塞曼（Amber Nicole Thurman）的名字，28岁的塞曼来自乔治亚州，是有一个小孩的妈妈，她因为服用堕胎药而出现罕见并发症，2022年在紧急手术期间死亡。

一个官方州委员会将她的死亡结果归咎于「延误」执行关键手术，而这原本「可以避免」。

贺锦丽今天在脱口秀女王欧普拉（Oprah Winfrey）主持的造势活动上与塞曼的家人见面。她说：「我们将确保安柏（Amber，塞曼名）不只是被当作一个数据来纪念。」