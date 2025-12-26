美拒发签证 反假讯息机构执行长告川普政府非法驱逐

（法新社纽约25日电） 法院文件显示，一家着名防制假讯息监督机构的执行长，因美国签证禁令起诉美国总统川普政府，指控该禁令是企图驱逐这位美国永久居民的「违宪」行为。 对抗网路仇恨中心（Center for Countering Digital Hate）的英籍执行长阿迈德（Imran Ahmed），是美国国务院本周宣布将拒发签证、涉及科技监管的5位欧洲人士之一。

美国国务院指控这些人企图「胁迫」美国社群媒体平台，审查与其立场相左的观点。对此，欧盟及多个成员国表示强烈谴责，并誓言捍卫欧洲的监管自主权。 这名倡议人士昨天向纽约地方法院提出诉讼，控告国务卿卢比欧（Marco Rubio）、公共外交国务次卿罗杰斯（Sarah Rogers）、司法部长邦迪（Pam Bondi），以及国土安全部长诺姆（Kristi Noem）。 阿迈德是亿万富豪马斯克（Elon Musk）的批评者，并拥有俗称「绿卡」的美国永久居留权。 他在声明中表示：「我很自豪能以美国为家。我的妻子和女儿都是美国人，我本应与家人共度圣诞节，现在却得为了不被非法驱逐出自己的家园而抗争。」 法院文件指出，阿迈德面临着「被违宪逮捕、惩罚性拘留，以及逐出」美国的迫切风险。

然而，地方法院法官已核准临时限制令，禁止当局逮捕或拘留阿迈德，并预计于29日再次开庭审理。 美国国务院今天回应媒体询问时，对此表现出强硬立场。 发言人表示：「最高法院与国会已多次明确表示，美国没有义务允许外国人入境或在此居住。」 罗杰斯先前表示，阿迈德之所以受到制裁，是因为他是前总统拜登政府「将政府武器化」对付美国公民行动中的「关键合作者」。

阿迈德表示：「我毕生致力于保护孩子免受缺乏监管的社群媒体和人工智慧（AI）侵害，并对抗网路上反犹主义的蔓延。这份使命让我多次杠上大型科技公司高层，尤其是马斯克。我不会任人霸凌而背离我的志业。」