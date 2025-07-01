美拟批准对以色列军售 价值149亿元炸弹导引套件

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（法新社华盛顿30日电） 美国当局今天宣布批准向以色列出售价值5.1亿美元（约新台币149亿元）的炸弹导引套件及相关支援，以协助补充近期以国在与伊朗冲突中耗费的大量弹药。

法新社报导，美国国防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency，DSCA）发布声明表示，这起军售案将「强化以色列保卫边境、重要基础设施和人口中心的能力，进而增强其应对当前和未来威胁的能力」。

声明还强调，「美国致力于以色列的安全。协助以色列发展并维持强大且可即时反应的自卫能力对美国国家利益至关重要」。

美国国务院已批准这笔军售案，DSCA也已向美国国会提交必要的通知，目前交易仍待国会批准。

在华盛顿加强施压加萨停火之际，1名美国官员今天表示，以国总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）将于下周访问白宫，与总统川普会谈。

以色列在6月13日针对伊朗核设施发动大规模轰炸，并击毙伊朗高阶军事指挥官与核子科学家。

到了6月22日，以色列盟邦美国对伊朗福尔多（Fordo）、伊斯法罕（Isfahan）及纳坦兹（Natanz）的核设施发动前所未有轰炸，之后以色列与伊朗于24日同意停火协议。